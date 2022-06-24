Реднапп об РПЛ: «Больше не сильная лига. Отстранение от еврокубков сделает ее только слабее»

высказался о ситуации в российском футболе.

— С уходом легионеров больше игровой практики получат российские футболисты. Это, конечно, ослабит чемпионат, но тут ничего не поделаешь.

— Насколько сильно по российскому футболу ударит отсутствие еврокубков?

— Этот фактор окажет сильнейшее влияние на лигу, без сомнений. Если бы английские клубы остались без еврокубков, это также серьезно сказалось бы и на них. В АПЛ выступает множество футболистов из других стран. И если не было бы Лиги чемпионов, многие не пришли бы. Сложно было бы привлечь новых игроков, потому что все хотят выступать в Лиге чемпионов. Это оказало бы эффект на любую лигу. Российским клубам придется очень сложно.

— Сколько лет понадобится, чтобы российский футбол вернулся на досанкционный уровень?

— Все зависит от того, сколько продлится дисквалификация. Никто не знает, когда это закончится. Затем российские клубы будут начинать свои выступления в еврокубках с самых первых квалификационных раундов. Придется строить все с самого начала.

Но давайте будем честными: российские клубы уже давно не сильны на международной арене. Они больше не оказывали серьезного сопротивления в чемпионов, не преодолевали групповую стадию. Чемпионат России — больше не сильная лига. И отстранение от еврокубков сделает его только слабее, – сказал экс-тренер «Тоттенхэма».

Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го