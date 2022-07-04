«Аякс» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Бергвейна за 30 млн евро. «МЮ» и «Эвертон» хотели дать более 40 млн евро, но игрок выбрал «Аякс»

«Аякс» и «Тоттенхэм» договорились о трансфере вингера Стевена Бергвейна.
Нидерландский клуб заплатит за 24-летнего футболиста 30 млн евро. Бергвейн подпишет с «Аяксом» контракт сроком до 2027 года, сообщает журналист De Telegraaf Майк Фервей.
Отмечается, что «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» были готовы заплатить за Стевена 35 млн фунтов (40,6 млн евро), но игрок хотел в «Аякс».
Стевен находился в системе «Аякса» с 2009 по 2011 год, а затем перешел в ПСВ, за который выступал до 2020 года.
Бергвейн перешел в «Тоттенхэм» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за лондонский клуб во всех турнирах.
Полную статистику 24-летнего левого вингера можно изучить здесь.