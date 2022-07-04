Новичок «Локомотива» Фассон: «Барселона» и другие клубы интересовались мной»

Защитник рассказал об интересе «Барселоны» до переезда в Россию.

– Ваш уход из «Сан-Паулу» – отдельная тема. Что там произошло?

– Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня все это не был вопрос зарплаты и вообще денег, как многие говорили.

– Бразильские газеты утверждали, что вами в тот момент интересовалась «Барселона». Это правда?

– «Барселона» и другие клубы интересовались. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного.

– У вас был контракт с «Сан-Паулу» на четыре года, но вы провели лишь три, потому что вас обязаны были отпустить в иностранный клуб по правилам ФИФА?

– Да. Так я уехал в Чили в 18 лет. Поначалу было тяжело – не знал ни языка, ни людей. Потом начал потихоньку попадать в основу, выиграл конкуренцию и уже больше не уступал свое место.

– Когда готовился к интервью, то внезапно наткнулся на вашу фотографию, которую выложил Юри Алберто – вы тогда рекламировали производителя экипировки.

– Да, мы знакомы с Юри. Мы и соперничали много, и вместе играли в сборных Бразилии U15, U17, U20. Встретились и на том мероприятии, где был и Роналдо. Хоть мы с Юри и дружим, но о России еще не общались – в сборной поговорим.

– Вас удивило, что воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт на год («Зенит» отдал Юри в аренду в «Коринтианс» – прим. Sports.ru)?

– Я читал об этом, но не совсем понимаю, как это работает.

– По версии ФИФА в России опасно играть в футбол, поэтому всем иностранцам позволяется приостановить контракт с клубом на год. У вас, кстати, не было мыслей о том, чтобы этим летом тоже воспользоваться разрешением ?

– Нет-нет. Этого точно не могло случиться со мной, – сказал бразилец.