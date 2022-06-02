«Локо» купит 21-летнего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Фассона за 3 млн евро

близок к покупке защитника Лукаса Фассона.

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб практически договорился о переходе 21-летнего бразильца.

Спортивный директор «Локомотива» лично ездил на переговоры по трансферу – из-за этого он пропустил матч с «Динамо».

За центрального защитника «Локо» заплатит около 3 миллионов евро.

Фассон выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провел 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.