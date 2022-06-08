«Локомотив» купил 21-летнего защитника «Атлетико Паранаэнсе» Фассона. Контракт – на 4 года

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«Локомотив» купил защитника «Атлетико Паранаэнсе» Лукаса Фассона.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, с футболистом подписан контракт сроком на четыре года. Бразилец будет выступать за «Локо» под 3-м номером.

«Мы рады приветствовать Лукаса Фассона в «Локомотиве». Это молодой игрок обороны, способный закрыть две позиции. Лукас может выступать в центре защиты, а также на левом фланге обороны.

В «Локомотиве» созданы хорошие условия для прогресса и развития молодых игроков, это стало одним из ключевых аргументов в наших переговорах с футболистом.

Рассчитываем на то, что в нашей команде Лукас реализует свой потенциал, будет расти, побеждать и добиваться серьезных спортивных результатов», – сказал спортивный директор «Локо» Томас Цорн.

Ранее сообщалось, что «Локо» заплатит за 21-летнего игрока 3 млн евро.

Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провел 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.

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