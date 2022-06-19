Фассон о переходе в «Локомотив»: «Россия – это возможность для молодого бразильца играть в Европе»

Защитник Лукас Фассон прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом».

«Я вспоминаю свои эмоции, испытал большую радость при переходе в «Локомотив», потому что играть в России – это возможность для бразильского молодого футболиста играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока – выступать в Европе. Что касается того, как я впервые услышал об интересе «Локомотива», то я узнал об этом от своего отца, а отцу сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы этому.

, спортивный директор «Локомотива», приезжал в Бразилию. У нас была долгая беседа насчет стратегии клуба, о пути развития и стиле игры, о задачах и амбициях «Локомотива». Это все я почерпнул из бесед с Томасом, когда он прилетал.

Я отношусь с очень большим уважением ко всем футболистам, ко всем своим коллегам. Поэтому через тяжелую работу в тренировочном процессе мне бы хотелось занять свое место в составе «Локомотива», и, как второй шаг, сыграть максимальное количество игр в основном составе железнодорожников. Это будет моей личной целью.

И, надеюсь, удачная игра всех наших футболистов, включая меня, приведет к тому, что «Локомотив» выступит очень хорошо в новом сезоне и мы займем максимально высокое место в таблице.

С нетерпением жду момента, когда смогу познакомиться с болельщиками клуба, мне рассказывали об их горячей поддержке. Со своей стороны могу заверить болельщиков, что они могут не сомневаться в моем желании отдаваться процессу и приносить максимальную пользу команде. Поэтому я очень жду нашей встречи и уверен, что это знакомство принесет много моментов, которые мы будем с удовольствием вспоминать.

Слышал о том, что болельщики неистово поддерживают свою команду, по-бразильски это слово называется «вибрацией». Мне, как игроку, хотелось бы почувствовать вот эту «вибрацию», вот эту поддержку. Я уверен, что это будет незабываемо», – сказал новичок .