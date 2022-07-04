Иско близок к переходу в «Рому»

Теги Рома Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Бетис серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Иско Футбол

Бывший полузащитник «Реала» может перейти в «Рому».

Римлянам интересен Иско. 30-летний испанский хавбек покинул мадридский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта.

Клуб тренера Жозе Моуринью намерен укрепить полузащиту после ухода Генриха Мхитаряна в «Интер». На следующей неделе переход Иско может быть согласован.

У агента испанца Жорже Мендеша есть несколько предложений для игрока – из Ла Лиги, АПЛ и других клубов Серии А.

Среди претендентов на Иско – «Севилья», «Бетис», «Ньюкасл». Однако наиболее вероятен переход игрока в «Рому».

Иско 9 сезонов выступал за «Реал». Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные