Иско близок к переходу в «Рому»

Бывший полузащитник «Реала» может перейти в «Рому».
Римлянам интересен Иско. 30-летний испанский хавбек покинул мадридский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта.
Клуб тренера Жозе Моуринью намерен укрепить полузащиту после ухода Генриха Мхитаряна в «Интер». На следующей неделе переход Иско может быть согласован.
У агента испанца Жорже Мендеша есть несколько предложений для игрока – из Ла Лиги, АПЛ и других клубов Серии А.
Среди претендентов на Иско – «Севилья», «Бетис», «Ньюкасл». Однако наиболее вероятен переход игрока в «Рому».
Иско 9 сезонов выступал за «Реал». Его статистика доступна здесь.