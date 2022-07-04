Иско близок к переходу в «Рому»

Бывший полузащитник может перейти в «Рому».

Римлянам интересен . 30-летний испанский хавбек покинул мадридский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта.

Клуб тренера Жозе Моуринью намерен укрепить полузащиту после ухода Генриха Мхитаряна в «Интер». На следующей неделе переход Иско может быть согласован.

У агента испанца есть несколько предложений для игрока – из , и других клубов Серии А.

Среди претендентов на Иско – , , . Однако наиболее вероятен переход игрока в «Рому».

Иско 9 сезонов выступал за «Реал». Его статистика доступна здесь.