Иско предложен «Роме» как свободный агент. Хавбек покидает «Реал»

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Полузащитник Иско может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как передает RomaPress со ссылкой на Sportitalia, хавбек, покидающий «Реал» по окончании этого сезона, предложен «Роме» в качестве свободного агента его агентом Жорже Мендешем.

Отмечается, что клуб из столицы Италии оценит возможность трансфера, учитывая возможный уход хавбека Генриха Мхитаряна.

В Ла Лиге сезона-2021/22 Иско провел 14 матчей, забив один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Иско объявил об уходе из «Реала» после 9 лет в клубе. Он пошутил о Мбаппе: «Мадриду» не отказывают, хотя всегда есть исключения 🐢»

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