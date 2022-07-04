Алексей Игонин: «Планирую оформлять Fan ID – куда деваться. Я законопослушный гражданин»

Экс-игрок заявил, что будет оформлять Fan ID.

«Планирую оформлять Fan ID – куда деваться. Я законопослушный гражданин. Какие еще могут быть варианты? Пока еще не пытался оформить. Отказы на заявки в выдаче? Понятно, что есть техническая часть, а есть эмоциональная. Все эти части можно разбирать отдельно.

Закон надо исполнять или менять. Механизмы всем известны. Как его менять, тоже механизм понятен. Есть представители регионов, жителей, которые уполномочены решать такие вопросы. В правовом же обществе живем», – сказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России».

Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы – все заявления на Госуслугах отклоняются