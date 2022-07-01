Хачатурянц о свисте фанатов «Зенита»: «Я бросил все, взял медали, кубок и полетел в Санкт-Петербург. Получить свист 47 тысяч человек в благодарность – не самая приятная история»

Бывший президент ответил на вопрос о свисте болельщиков в свой адрес.

– В Петербурге у вас был очень тяжелый момент, когда на награждении «Зенита» вас освистали. Мы по этому поводу много дискутировали и приводили пример Гэри Беттмэна, которого в НХЛ терпеть не могут. Он выходит на награждение – жуткий свист, гам. Но он говорит свою речь. Вы не выдержали. Почему?

– Во-первых, моя речь по договоренности с Алексеем Борисовичем (Миллером) должна была состоять из двух предложений.

Я сказал одно и не сказал второе. Речь быть не должно было. И связано это с тем, что сейчас в стране не время для речей. Это была договоренность.

Другой момент, что в этот день я был на стадионе «Динамо», смотрел матч. В ситуации, когда «Динамо» проиграло, и потенциально «Зенит» мог оформить чемпионство, я бросил все, успел только переодеться, взять медали и кубок и полетел в Санкт-Петербург, чтобы болельщикам «Зенита» не испортить праздник, чтобы они получили праздник своевременно.

И могу вам сказать, что все руководство «Зенита» это именно так и восприняло. Мне было очень приятно, что они так отреагировали на то, что президент РПЛ привез кубок, медали. Ленточки пришивали на стадионе, потому что никто не ожидал, что «Зенит» так рано оформит чемпионство.

И, конечно, при этом в благодарность получить свист 47 тысяч человек – это не самая приятная история. Ну теперь у меня есть такой опыт. Теперь я знаю, как это звучит на стадионе.

– Вам не кажется, что это связано еще и с законом о Fan ID?

– Да, конечно. Напрямую, – сказал в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».

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