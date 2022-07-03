Родригао о словах про бойкоты из-за Fan ID: «Переводчик исказил мой ответ. Без фанатов футбол не имеет смысла»

Защитник Родригао пояснил свои недавние слова про болельщиков и Fan ID.

Ранее был опубликован такой ответ футболиста на вопрос о бойкотах из-за Fan ID: «Мало зрителей – хорошая идея. На матче не будет хулиганов, это безопасность».

«Мне очень жаль, что случилась подобная ситуация. После игры в микст-зоне возникло недопонимание. Вопрос звучал на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Очевидно, что мой ответ был искажен переводчиком. Я знаю, как важна поддержка фанатов.

Когда я был травмирован, они очень тепло меня поддерживали. Один матч я даже провел на фан-секторе. Это были незабываемые эмоции.

На игре с «Пари НН» было не так много болельщиков, но все они болели очень активно. За что я им благодарен. Очень надеюсь, что на будущих играх фанатов будет больше. Без них футбол не имеет смысла», – сказал .