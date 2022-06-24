«Ман Сити» согласовал трансфер опорника «Лидса» Филлипса за 45-50 млн фунтов

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс близок к смене команды.
По информации Sky Sports, трансфер футболиста сборной Англии согласовал «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят 45-50 млн фунтов. Как утверждает The Athletic, речь идет о 42+3 млн фунтов.
При этом чемпионы Англии еще не согласовали условия контракта с игроком.
Ранее сообщалось, что интерес к Филлипсу проявлял «Манчестер Юнайтед».
26-летний хавбек провел 20 матчей в прошлом сезоне, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.