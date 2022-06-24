«Ман Сити» согласовал трансфер опорника «Лидса» Филлипса за 45-50 млн фунтов

Полузащитник близок к смене команды.

По информации Sky Sports, трансфер футболиста сборной Англии согласовал . «Горожане» заплатят 45-50 млн фунтов. Как утверждает The Athletic, речь идет о 42+3 млн фунтов.

При этом чемпионы Англии еще не согласовали условия контракта с игроком.

Ранее сообщалось, что интерес к Филлипсу проявлял «Манчестер Юнайтед».

26-летний хавбек провел 20 матчей в прошлом сезоне, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.