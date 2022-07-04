ЦСКА предложил Магнуссону новый контракт. В июне он покинул клуб свободным агентом

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ЦСКА может продолжить сотрудничество с защитником Хердюром Магнуссоном.

По данным Sport24.ru, московский клуб предложил 29-летнему футболисту новый контракт. Ранее исландец, который хотел остаться в ЦСКА, покинул клуб в связи с истечением срока контракта. О его уходе ЦСКА объявил 20 мая.

Сообщалось, что Магнуссон интересен «Краснодару», «Торпедо», «Базелю», «Страсбуру» и «Аугсбургу».

В минувшем сезоне Магнуссон провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить здесь.

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