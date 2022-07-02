Кристиан Нобоа: «Вариант с переходом в ЦСКА возможен, время есть»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не исключил переход в ЦСКА.
– Ты остаешься в «Сочи»?
– Да, никаких проблем нет.
– Были слухи, что ты мог вслед за Федотовым перейти в ЦСКА, так ли это?
– Это другая тема. Время есть, вариант с переходом в ЦСКА возможен. Я стараюсь в каждой игре.
– Ты расстроился, что Федотов ушел?
– Это футбол. Каждый футболист и тренер может поменять команду. Федотов – хороший тренер.
– Ты был признан лучшим игроком РПЛ. Как тебе это удается в 37 лет?
– Для меня каждая игра – финальная. Было приятно, что признали лучшим игроком.
– Как Кассьерру проводили в «Зенит»?
– Спасибо ему, что поработал для «Сочи». Он чувствовал себя здесь, как дома. Ему могу пожелать только удачи, – сказал эквадорец.