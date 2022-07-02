Кристиан Нобоа: «Вариант с переходом в ЦСКА возможен, время есть»

Полузащитник «Сочи» не исключил переход в .

– Ты остаешься в ?

– Да, никаких проблем нет.

– Были слухи, что ты мог вслед за Федотовым перейти в ЦСКА, так ли это?

– Это другая тема. Время есть, вариант с переходом в ЦСКА возможен. Я стараюсь в каждой игре.

– Ты расстроился, что Федотов ушел?

– Это футбол. Каждый футболист и тренер может поменять команду. Федотов – хороший тренер.

– Ты был признан лучшим игроком . Как тебе это удается в 37 лет?

– Для меня каждая игра – финальная. Было приятно, что признали лучшим игроком.

– Как Кассьерру проводили в «Зенит»?

– Спасибо ему, что поработал для «Сочи». Он чувствовал себя здесь, как дома. Ему могу пожелать только удачи, – сказал эквадорец.