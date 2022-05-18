«Зенит» может обсудить трансфер Тюкавина с «Динамо» после финала Кубка России (Metaratings)

Нападающий Константин Тюкавин может покинуть «Динамо» ближайшим летом.

Как информирует Metaratings, в подписании форварда заинтересован «Зенит».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга уже обращался в московскую команду по поводу трансфера, однако получил отказ.

Тем не менее после финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором встретится со «Спартаком», может провести с партнерами предметный разговор насчет Тюкавина.

19-летний россиянин провел 29 матчей в этом сезоне и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Агент Тюкавина: «Есть два серьезных предложения – из России и из Европы. До финала эту тему не обсуждаем»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам