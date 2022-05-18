«Зенит» может обсудить трансфер Тюкавина с «Динамо» после финала Кубка России (Metaratings)

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Нападающий Константин Тюкавин может покинуть «Динамо» ближайшим летом.

Как информирует Metaratings, в подписании форварда заинтересован «Зенит».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга уже обращался в московскую команду по поводу трансфера, однако получил отказ.

Тем не менее после финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Динамо» встретится со «Спартаком», «Зенит» может провести с партнерами предметный разговор насчет Тюкавина.

19-летний россиянин провел 29 матчей в этом сезоне РПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Агент Тюкавина: «Есть два серьезных предложения – из России и из Европы. До финала эту тему не обсуждаем»

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