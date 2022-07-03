Лунин решил остаться в «Реале». Анчелотти сказал украинцу, что он будет играть больше в новом сезоне

Андрей Лунин продолжит выступать за «Реал».
23-летний украинский голкипер хотел получать больше игровой практики и был готов сменить команду. Но после того, как он стал отцом, футболист решил остаться в Мадриде. Андрей готов и дальше быть резервным вратарем «Реала».
Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сказал Лунину, что он будет играть больше, так как у «Реала» будет больше турниров – Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне Лунин провел 4 матча, сыграв 390 минут. Его подробная статистика – здесь.