Лунин решил остаться в «Реале». Анчелотти сказал украинцу, что он будет играть больше в новом сезоне

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин продолжит выступать за «Реал».

23-летний украинский голкипер хотел получать больше игровой практики и был готов сменить команду. Но после того, как он стал отцом, футболист решил остаться в Мадриде. Андрей готов и дальше быть резервным вратарем «Реала».

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти сказал Лунину, что он будет играть больше, так как у «Реала» будет больше турниров – Ла Лига, Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Лунин провел 4 матча, сыграв 390 минут. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные