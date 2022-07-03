Лунин решил остаться в «Реале». Анчелотти сказал украинцу, что он будет играть больше в новом сезоне

продолжит выступать за «Реал».

23-летний украинский голкипер хотел получать больше игровой практики и был готов сменить команду. Но после того, как он стал отцом, футболист решил остаться в Мадриде. Андрей готов и дальше быть резервным вратарем «Реала».

Главный тренер «сливочных» сказал Лунину, что он будет играть больше, так как у «Реала» будет больше турниров – , Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Лунин провел 4 матча, сыграв 390 минут. Его подробная статистика – здесь.