«Милан» досрочно вернет Бакайоко в «Челси». Лондонцы хотят продать хавбека

досрочно вернется из «Милана» в «Челси».

Итальянский клуб решил прервать аренду 27-летнего французского хавбека, несмотря на то, что соглашение действовало еще на сезон.

Напомним, в августе 2021-го арендовал Бакайоко у на два года с обязательным выкупом при выполнении ряда условий. Хавбек до этого уже играл за «Милан» в сезоне-2018/19.

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В минувшем сезоне Бакайоко провел 14 матчей в Серии А и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.