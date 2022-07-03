«Милан» досрочно вернет Бакайоко в «Челси». Лондонцы хотят продать хавбека

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Тьемуэ Бакайоко досрочно вернется из «Милана» в «Челси».

Итальянский клуб решил прервать аренду 27-летнего французского хавбека, несмотря на то, что соглашение действовало еще на сезон.

Напомним, в августе 2021-го «Милан» арендовал Бакайоко у «Челси» на два года с обязательным выкупом при выполнении ряда условий. Хавбек до этого уже играл за «Милан» в сезоне-2018/19.

Лондонцы намерены продать Тьемуэ. Интерес к футболисту проявляет «Марсель».

В минувшем сезоне Бакайоко провел 14 матчей в Серии А и заработал 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

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