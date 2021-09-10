Бакайоко об оскорблениях от фанатов «Лацио»: «Мы с Кессиэ гордимся своим цветом кожи. Нет расизму»

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Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко ответил на расистские оскорбления в свой адрес.

В матче 3-го тура Серии А с «Лацио» (2:0) фанаты римлян скандировали расистские кричалки в адрес арендованного у «Челси» игрока.

«Спасибо за теплый прием, «россонери». 🔴⚫️ К сожалению, я травмировался в день дебюта, но самое главное – это 3 очка.

Некоторым фанатам «Лацио» об их расистских выкриках в мой адрес и в адрес моего брата Кессиэ: мы сильны и гордимся своим цветом кожи. Я полностью убежден, что «Милан» сможет их идентифицировать 🤜🏻🤛🏾 », – написал француз в соцсетях, добавив хэштег #notoracism («нет расизму» – прим. Sports.ru).

Напомним, что в сезоне-2018/19, когда хавбек впервые выступал за «россонери», «Лацио» был условно наказан закрытием фан-сектора за расизм фанатов в отношении Бакайоко и Франка Кессиэ.

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