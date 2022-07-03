«Бавария» сделала «Ренну» предложение по форварду Франции U17 Телю. Он в приоритете у мюнхенцев

«Бавария» заинтересована в приобретении форварда «Ренна» Матиса Теля.
По сведениям RMC Sport, мюнхенцы направили клубу Лиги 1 первое официальное предложение о трансфере.
В твиттере автор статьи Лоик Танзи уточняет, что 17-летний нападающий на данный момент является приоритетной целью «Баварии» на рынке.
В минувшем сезоне Тель провел 7 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Недавно в составе Франции U17 он выиграл юношеский чемпионат Европы.
Со статистикой выступлений форварда можно ознакомиться здесь.