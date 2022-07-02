«Монца» хочет подписать Икарди, Дибалу и Мингесу из «Барсы». Клуб Берлускони впервые сыграет в Серии А

«Монца» хочет подписать Мауро Икарди и Пауло Дибалу.
Клуб Сильвио Берлускони в новом сезоне впервые в своей истории сыграет в Серии А.
Руководство клуба проводит масштабную трансферную кампанию. Уже подписаны Андреа Раноккия из «Интера», а также Алессио Краньо и Андреа Карбони из «Кальяри».
Адриано Галлиани контактирует с Вандой Нарой, женой и агентом форварда «ПСЖ», на предмет перехода Икарди в клуб из пригорода Милана.
Также Галлиани вышел на связь с агентом Дибалы, ушедшего из «Ювентуса» на правах свободного агента.
Интересны «Монце» и два защитника – Каан Айхан из «Сассуоло» и Оскар Мингеса из «Барселоны». С каталонцами уже ведутся переговоры.
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