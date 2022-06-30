«Ювентус» попрощался с Дибалой: «9-й бомбардир в истории клуба, взявший 12 трофеев. Будем всегда благодарны ему»

подтвердил, что нападающий покидает клуб.

Сегодня срок действия контракта аргентинца с туринским клубом истекает. Пауло уходит из «Ювентуса» на правах свободного агента.

«Он приехал в Турин молодым, талантливым, подающим надежды игроком, а теперь прощается с «Юве», унося с собой богатый опыт, что сделал его тем чемпионом, которым он является сейчас.

Пауло провел семь лет в черно-белой форме, сыграл 293 матча, забил 115 голов, отдал 45 передач и взял 12 трофеев. Теперь его карьера продолжится за пределами Турина.

Эти цифры, если взглянуть на них повнимательнее, многое расскажут об истории клуба. Например, Пауло занимает девятое место в списке лучших бомбардиров в истории «Ювентуса», он десятый среди лучших бомбардиров Серии А, третий бомбардир «Ювентуса» в еврокубках с 18 голами в Лиге чемпионов. И, говоря о голах, Дибала – игрок, чаще остальных забивавший на «Альянц Стэдиум» (68 голов) во всех турнирах. Это бьянконеро, чаще всех забивавший из-за пределов штрафной (25 голов) в Серии А.

Семь совместных лет были наполнены не только голами и победами, но и моментами мастерства, незабываемыми вечерами и выступлениями высочайшего уровня.

И за все это мы будем всегда благодарны ему.

Удачи, Пауло!» – сказано в заявлении «Ювентуса».