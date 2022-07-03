Дембеле может остаться в «Барсе» с понижением зарплаты на 40% – других предложений нет. Переход в «ПСЖ» сорвался, так как Мбаппе не ушел

может продлить контракт с «Барселоной» со снижением зарплаты на 40%.

Как пишет As, француз может согласиться на предложение сине-гранатовых. «Барселона» дает Дембеле контракт сроком до 2024 года со снижением зарплаты на 40% – до уровня Ансу Фати.

подозревает, что несколько месяцев назад Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ» и был готов перейти во французский клуб на правах свободного агента. Однако из-за решения остаться в Париже, а также из-за серьезных изменений в руководстве ситуация поменялась. Других предложений у вингера нет.

Из-за этого Усман может передумать и согласиться на условия «Барсы».

25-летний футболист провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

Жоан Лапорта: «Ценим Дембеле, Хави им доволен. Усман останется в «Барсе», если примет предложенные условия»