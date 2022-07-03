Жоан Лапорта: «Ценим Дембеле, Хави им доволен. Усман останется в «Барсе», если примет предложенные условия»

Президент «Барселоны» рассказал о переговорах с вингером .

«Мы ценим Усмана, и финальный отрезок сезона он провел на очень высоком уровне. Главный тренер им очень доволен.

Вопрос связан исключительно с финансами. Мы уже сообщили ему, каким видим его контракт, но его ответ не был ни согласием на предложение, ни отказом.

Но мы спокойны. Контакт есть. Если он согласится на предложенные условия, то останется», – сказал Лапорта.

«Барселона» и Дембеле в шаге от соглашения. Контракт будет до 2024 года, зарплата – на 40% меньше