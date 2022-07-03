Юрий Вернидуб: «Украину не очень хотели видеть на ЧМ-2022, думаю. Пенальти, судейство в целом»

Главный тренер высказался о невыходе сборной Украины на .

«Не вышли – вот и все. Это футбол, это спорт. Могу точно сказать, что ребята очень хотели попасть на турнир и показали хорошую игру.

Александр Петраков на своем месте, это тоже могу сказать точно. Кто бы что ни говорил, это искренний и открытый человек, который тоже очень хотел… Понимаете, что у него сейчас, после поражения от Уэльса, внутри творится? И проиграли они не по игре, я считаю.

Думаю, нас не очень-то хотели видеть на чемпионате мира – пенальти, судейство в целом», – сказал Вернидуб в интервью «Профутбол Digital».

Украина постоянно вылетает в стыках. Уже в шестой раз