«Кривбасс» за отсутствие проукраинской позиции уволил тренеров молодежной команды

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«Кривбасс» уволил тренеров молодежной команды за отсутствие проукраинской позиции.

«У ФК «Кривбасс» четкая и однозначная проукраинская позиция. Украина – суверенное независимое государство. 

Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для «Кривбасса» просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что тем, кто имеет другое мнение, нет места в Великой Семье «Кривбасс». 

С учетом этого ФК «Кривбасс» принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко», – сказано в заявлении клуба из Кривого Рога.

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