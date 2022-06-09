«Кривбасс» за отсутствие проукраинской позиции уволил тренеров молодежной команды

уволил тренеров молодежной команды за отсутствие проукраинской позиции.

«У ФК «Кривбасс» четкая и однозначная проукраинская позиция. Украина – суверенное независимое государство.

Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для «Кривбасса» просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что тем, кто имеет другое мнение, нет места в Великой Семье «Кривбасс».

С учетом этого ФК «Кривбасс» принял решение о прекращении сотрудничества с тренером Академии U-19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко», – сказано в заявлении клуба из Кривого Рога.