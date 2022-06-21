Экс-тренер «Шерифа» Вернидуб возглавил «Кривбасс»

«Кривбасс» назначил Юрия Вернидуба главным тренером команды.

56-летний специалист заключил с клубом из Кривого Рога контракт на три года.

На сайте «Кривбасса» отмечается, что приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Вернидуб был переведен в Кривой Рог для дальнейшего прохождения службы.

«Это позволит ему в свободное от исполнения служебных обязанностей время предоставлять необходимую методическую помощь тренерскому коллективу в подготовке спортсменов к соревнованиям при условии соблюдения законодательства о труде», – говорится в официальном письме Министерства обороны клубу.

Вернидуб в прошлом сезоне тренировал «Шериф», который под его руководством пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где обыграл «Шахтер» и мадридский «Реал».

«Кривбасс» должен выступить в УПЛ в новом сезоне – первом по силе дивизионе Украины.