Автогол Ярмоленко переписан на Бэйла. Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022 благодаря ему

Автором единственного гола в матче Уэльс – Украина в квалификации ЧМ-2022 стал Гарет Бэйл.

«После технического пересмотра победный гол в ворота , отправивший нас на ЧМ, был присужден , – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере валлийской команды.

Изначально результативное действие было записано на счет полузащитника – мяч после удара Бэйла со штрафного попал украинцу в голову и затем оказался в сетке.

Уэльс на сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном. Турнир начнется 21 ноября 2022 года.

Уэльс не пустил Украину на ЧМ – все решил автогол Ярмоленко. Теперь знаем все команды от Европы