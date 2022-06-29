Автогол Ярмоленко переписан на Бэйла. Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022 благодаря ему

Теги Сборная Украины по футболу ФИФА сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл Андрей Ярмоленко ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Футбол

Автором единственного гола в матче Уэльс – Украина в квалификации ЧМ-2022 стал Гарет Бэйл.

«После технического пересмотра победный гол в ворота Украины, отправивший нас на ЧМ, был присужден Гарету Бэйлу», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере валлийской команды.

Изначально результативное действие было записано на счет полузащитника Андрея Ярмоленко – мяч после удара Бэйла со штрафного попал украинцу в голову и затем оказался в сетке.

Уэльс на ЧМ-2022 сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном. Турнир начнется 21 ноября 2022 года.

Уэльс не пустил Украину на ЧМ – все решил автогол Ярмоленко. Теперь знаем все команды от Европы

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные