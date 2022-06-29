Автогол Ярмоленко переписан на Бэйла. Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022 благодаря ему

Автором единственного гола в матче Уэльс – Украина в квалификации ЧМ-2022 стал Гарет Бэйл.
«После технического пересмотра победный гол в ворота Украины, отправивший нас на ЧМ, был присужден Гарету Бэйлу», – сказано в сообщении, опубликованном в твиттере валлийской команды.
Изначально результативное действие было записано на счет полузащитника Андрея Ярмоленко – мяч после удара Бэйла со штрафного попал украинцу в голову и затем оказался в сетке.
Уэльс на ЧМ-2022 сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном. Турнир начнется 21 ноября 2022 года.
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