Экс-тренер «Вероны» Тудор сменил Сампаоли в «Марселе» (Николо Скира)

Бывший главный тренер «Вероны» Игор Тудор возглавил «Марсель».
44-летний хорват подписал с французским клубом контракт до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.
Тудор сменил на этом посту Хорхе Сампаоли, покинувшего «Марсель» из-за разногласий по трансферам. При аргентинце клуб занял 2-е место в Лиге 1 и вышел в Лигу чемпионов.
«Верона» под руководством Тудора финишировала 9-й в минувшей Серии А. В конце мая тренер и клуб расторгли контракт по взаимному согласию.
Тудор также известен по работе с «Удинезе» и «Галатасараем». В позапрошлом сезоне он входил в тренерский штаб «Ювентуса», ассистируя Андреа Пирло.