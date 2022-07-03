Экс-тренер «Вероны» Тудор сменил Сампаоли в «Марселе» (Николо Скира)

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Бывший главный тренер «Вероны» Игор Тудор возглавил «Марсель».

44-летний хорват подписал с французским клубом контракт до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Тудор сменил на этом посту Хорхе Сампаоли, покинувшего «Марсель» из-за разногласий по трансферам. При аргентинце клуб занял 2-е место в Лиге 1 и вышел в Лигу чемпионов.

«Верона» под руководством Тудора финишировала 9-й в минувшей Серии А. В конце мая тренер и клуб расторгли контракт по взаимному согласию.

Тудор также известен по работе с «Удинезе» и «Галатасараем». В позапрошлом сезоне он входил в тренерский штаб «Ювентуса», ассистируя Андреа Пирло.

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