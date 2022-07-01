Сампаоли ушел из «Марселя» из-за разногласий по трансферам. При нем клуб занял 2-е место в чемпионате и вышел в ЛЧ

покинул пост главного тренера «Марселя».

Клуб объявил о совместном решении прекратить сотрудничество, поблагодарив специалиста за работу.

По информации RMC Sport, 62-летний тренер решил уйти из «Марселя» из-за разногласий по трансферам. Аргентинец хотел видеть в команде, занявшей 2-е место в Лиге 1 и вышедшей в Лигу чемпионов, опытных игроков.

Во время недавней встречи президент «Марселя» Пабло Лонгория сообщил Сампаоли, что для клуба важнее сохранить трансферный баланс, поэтому «Марсель» будет ждать окончания трансферного окна, что подписать игроков дешевле.

Это вызвало раздражение тренера, из-за чего он решил уйти.

Сампаоли работал в с февраля 2021 года.