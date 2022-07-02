Жоан Лапорта: «Барселона» не намерена продавать де Йонга. Френки и сам хочет остаться»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о планах на хавбека Френки де Йонга.
«Френки – один из лучших полузащитников мира. И он игрок «Барселоны».
Есть клубы, которые в нем заинтересованы. И речь не только о «Манчестер Юнайтед». Однако мы не намерены его продавать. И сам футболист хочет остаться.
Несмотря на то, что у нас ограниченные возможности, мы сделаем все, что в наших силах, лишь бы его сохранить.
Другой вопрос – зарплаты некоторых футболистов. Они не соответствуют тому уровню, который задало руководство. Этим вопросом нужно заняться», – заявил Лапорта.