Жоан Лапорта: «Барселона» не намерена продавать де Йонга. Френки и сам хочет остаться»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил о планах на хавбека Френки де Йонга.

«Френки – один из лучших полузащитников мира. И он игрок «Барселоны».

Есть клубы, которые в нем заинтересованы. И речь не только о «Манчестер Юнайтед». Однако мы не намерены его продавать. И сам футболист хочет остаться.

Несмотря на то, что у нас ограниченные возможности, мы сделаем все, что в наших силах, лишь бы его сохранить.

Другой вопрос – зарплаты некоторых футболистов. Они не соответствуют тому уровню, который задало руководство. Этим вопросом нужно заняться», – заявил Лапорта.

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