Чалов о возвращении в ЦСКА: «К сезону буду готов. С «Базелем» я провел полноценные сборы»

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Федор Чалов прокомментировал возвращение из «Базеля» в ЦСКА.

«Очень тяжелый перелет получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра.

С «Базелем» я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно.

Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», – отметил нападающий.

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