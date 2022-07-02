Чалов о возвращении в ЦСКА: «К сезону буду готов. С «Базелем» я провел полноценные сборы»

прокомментировал возвращение из «Базеля» в .

«Очень тяжелый перелет получился. Летел из Базеля до Стамбула, была трехчасовая пересадка, но самолет задержали еще на три часа. В итоге приземлились сегодня в Москве только в девять утра.

С я провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем. Пока решили из-за длинного перелета немного ограничить нагрузки, но уже с завтрашнего дня буду тренироваться полноценно.

Физически чувствую себя хорошо, к сезону буду готов», – отметил нападающий.