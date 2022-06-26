«Хуже быть Кокориным в «Фиорентине», чем Чаловым в «Базеле». Андронов о форвардах

Комментатор Алексей Андронов сравнил нападающих и .

24-летний российский нападающий вышел на замену и забил на 66-й минуте товарищеского матча против «Гройтера» (3:2).

«Чалов забил в товарняке за «Базель». Думаю, это и есть его реальный уровень компетенции.

Надо оставаться. И ничего зазорного в этом нет. Хуже быть Кокориным в «Фиорентине», чем Федей в «Базеле», – написал Андронов.

Чалов провел вторую часть прошлого сезона в «Базеле» на правах аренды из .

Форвард пока остается в расположении швейцарского клуба, который примет решение о его будущем до конца этого месяца.