Слуцкий об уходе Игнатьева из «Рубина»: «Его амбиции гораздо выше уровеня Первой лиги. Обоюдное решение»

рассказал, почему ушел из «Рубина».

Клуб и нападающий расторгли контракт. В 40 матчах за казанцев игрок забил 3 гола.

– «Рубин» объявил об уходе Игнатьева. Подведите итог его казанского этапа карьеры. Почему не получилось? Как пришли к такому решению?

– Мне кажется, это обоюдное решение. Было очевидно, что его амбиции гораздо выше, чем уровень лиги. И у нас в группе атаки есть игроки, которые могут и должны на себя взять лидерские функции в этой позиции.

На мой взгляд, это решение очень плавно вытекало. Если подводить итоги, то понятно, что и мы ожидали иного, и он сам надеялся. Единственное, могу пожелать ему удачи в его дальнейшей карьере, – сказал главный тренер .