Олег Яровинский: «Слуцкий из отпуска приезжал на переговоры с новичками «Рубина»

рассказал о роли Леонида Слуцкого в переговорах с новичками .

– Как вы подписали Фамейе без помощи агента и что было в случае с другими трансферами?

– Первые игроки, которых мы подписали, приходили к нам без участия агентов в переговорах. А если они все же участвовали в процессе, то без агентских комиссий. В целом так и есть – в основном мы общались о переходе напрямую с футболистами.

– Почему игроки выбирали «Рубин», а не команды ?

– Все понимают, что «Рубин» должен быть в Премьер-лиге, здесь есть возможность для роста.

Очень важна роль и Леонида Викторовича [Слуцкого]. Он, будучи в отпуске, включался в переговоры по всем нашим новичкам, даже приезжал вместе со мной и с на встречи, общался с потенциальными новичками в Москве и в Казани, разговаривал с ними по телефону. Убеждал их в том, что они должны играть в «Рубине». Этот фактор вовлеченности тренера в переговоры очень важен, хотя его многие недооценивают.

У некоторых тренеров есть мнение, что не царское это дело – участвовать в переговорах, общаться с игроком, убеждать его. А для Слуцкого это нормально, и считаю, что благодаря его активному участию несколько игроков выбрали именно «Рубин», а не сопоставимые предложения от клубов Премьер-лиги, – сказал спортивный директор «Рубина».