Пике просил главу RFEF перенести матч сборной Испании в 2019-м, чтобы он не мешал открытию Кубка Дэвиса, который организует Жерар

просил перенести матч сборной ради собственных интересов.

Об этом стало известно из очередного материала расследования El Confidencial, посвященного президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) .

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«Руби, мы должны обсудить очень важный для меня вопрос, и ты должен оказать мне одну услугу, несмотря ни на что.

Я объясню. Испания играет с Румынией в понедельник, 18 ноября. В этот же день в Мадриде начнется Кубок Дэвиса. Шакира выступит на церемонии открытия, мы устроим безумное шоу, а днем пройдут матчи.

Конечно, если в этот же день будет игра между Испанией и Румынией на , то мы просто будем мешать друг другу, испортим оба события. Я не знаю, что там с календарем, можно ли перенести матч на воскресенье, но это было бы идеально.

Давайте посмотрим на календарь. Я знаю, что вы еще не начали продавать билеты и что матч можно было бы перенести, давайте подумаем над этим», – обратился Пике к Рубиалесу.

«Хорошо, я посмотрю, возможно ли это. Если возможно, мы попробуем», – ответил Рубиалес.

В итоге матч Испании прошел согласно расписанию. Испанцы обыграли Румынию 5:0, Пике в том матче не играл.

Компания Пике Kosmos Holding вместе с Международной федерацией тенниса занимается организацией Кубка Дэвиса.

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Новый Кубок Дэвиса от Жерара Пике – безобразие. Матчи идут до 4 утра, трибуны – полупустые, организация – около ноля