Пике просил главу RFEF перенести матч сборной Испании в 2019-м, чтобы он не мешал открытию Кубка Дэвиса, который организует Жерар

Жерар Пике просил перенести матч сборной Испании ради собственных интересов.
Об этом стало известно из очередного материала расследования El Confidencial, посвященного президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу.
Защитник «Барселоны» в 2019 году просил о переносе матча, чтобы
«Руби, мы должны обсудить очень важный для меня вопрос, и ты должен оказать мне одну услугу, несмотря ни на что.
Я объясню. Испания играет с Румынией в понедельник, 18 ноября. В этот же день в Мадриде начнется Кубок Дэвиса. Шакира выступит на церемонии открытия, мы устроим безумное шоу, а днем пройдут матчи.
Конечно, если в этот же день будет игра между Испанией и Румынией на «Ванде Метрополитано», то мы просто будем мешать друг другу, испортим оба события. Я не знаю, что там с календарем, можно ли перенести матч на воскресенье, но это было бы идеально.
Давайте посмотрим на календарь. Я знаю, что вы еще не начали продавать билеты и что матч можно было бы перенести, давайте подумаем над этим», – обратился Пике к Рубиалесу.
«Хорошо, я посмотрю, возможно ли это. Если возможно, мы попробуем», – ответил Рубиалес.
В итоге матч Испании прошел согласно расписанию. Испанцы обыграли Румынию 5:0, Пике в том матче не играл.
Компания Пике Kosmos Holding вместе с Международной федерацией тенниса занимается организацией Кубка Дэвиса.
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