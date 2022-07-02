Экс-форвард Бразилии Эдмундо о Неймаре в «Ньюкасле»: «Это маленький холодный городок. Если ему было трудно адаптироваться в Париже, там он доволен не будет»

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдмундо высказался о возможном переходе в .

«Ньюкасл» – это нувориш. Так вот, я был в Ньюкасле, это маленький холодный городок.

Если ему было трудно адаптироваться в Париже, он не будет доволен в «Ньюкасле». Если они заплатят ему столько, сколько он зарабатывает, он перейдет.

Но ему нужно быть сосредоточенным, сосредоточенным, хотя бы потому, что это год чемпионата мира. Если он покажет такие же результаты, как на двух последних чемпионатах мира, будет ли следующий тренер видеть в нем опору на будущее?

Переход в «ПСЖ» был для него неудачным выбором. Было естественно, что со временем он стал бы зарабатывать в «Барселоне» столько же, сколько зарабатывают Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он понимал, что должен перейти в из-за денег. Спортивный проект был впечатляющим, но для команды было важнее показать себя, чем победить», – сказал Эдмундо в подкасте Mundo Ed.