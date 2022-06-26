«МЮ» может подписать Неймара, если Роналду уйдет. Бразилец интересен и «Ньюкаслу» (RMC Sport)

Форвард «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает RMC Sport, «Манчестер Юнайтед» входит в число команд, способных позволить себе трансфер бразильца. Сделка может быть заключена в том случае, если команду покинет нападающий Криштиану Роналду.
Также существует вариант с переходом Неймара в «Ньюкасл».
При этом подчеркивается, что 30-летний игрок не намерен никуда переходить из-за желания подготовиться к ЧМ-2022.
Ранее сообщалось, что форварда задели комментарии руководства «ПСЖ» по поводу его статуса в новом проекте.