«МЮ» может подписать Неймара, если Роналду уйдет. Бразилец интересен и «Ньюкаслу» (RMC Sport)

Форвард Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает RMC Sport, входит в число команд, способных позволить себе трансфер бразильца. Сделка может быть заключена в том случае, если команду покинет нападающий .

Также существует вариант с переходом в .

При этом подчеркивается, что 30-летний игрок не намерен никуда переходить из-за желания подготовиться к ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что форварда задели комментарии руководства «ПСЖ» по поводу его статуса в новом проекте.