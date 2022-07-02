Модрич о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»: «Мы не будем его распинать. Килиан – отличный игрок, но «Реал» – величайший, он выше любого игрока, и так будет всегда»

высказался о решении остаться в .

Нападающий продлил контракт с парижским клубом, оказав «Реалу».

«Мбаппе решил так, как решил, это его право, и теперь он живет с этим решением. Жизнь продолжается.

Мы все думали, что он перейдет к нам, этого не произошло, и что теперь? Что ж, мы не будем распинать этого человека... Мбаппе – отличный игрок, но, как я всегда повторяю, в любом контексте ни один игрок не является более важным, чем клуб. «Реал» – величайший, он выше любого игрока, и так будет всегда.

Вполне возможно, что Мбаппе придет через несколько лет, именно такой нам кажется химия между ним и «Реалом». Если следовать футбольной логике, которая действовала до тех пор, пока не возникло давление со стороны парижской общественно-политической и экономической среды, Мбаппе, вероятно, последовал бы своему давнему желанию играть за «Реал».

Как бы ни казалось сейчас, что связи разорваны, все может повториться», – сказал полузащитник .