Модрич о Мбаппе: «Реал» останется на вершине, клуб важнее любого игрока. Впереди финал ЛЧ, а это самое главное»

высказался о решении остаться в .

– Придется спросить тебя о Мбаппе.

– Я не думаю, что нам стоит обсуждать эту тему. Есть только одна важная вещь – финал Лиги чемпионов. Нужно забыть и больше не говорить об этом, потому что это не имеет значения.

– Ты был расстроен?

– Нет.

– Нет?

– Нет, потому что мы ничего не знали. У меня не было никаких ожиданий. Об этом много говорили в течение года, но мы ничего не знали. У нас впереди финал Лиги чемпионов, а это самое главное.

«Реал» по-прежнему будет на вершине, клуб важнее любого игрока, кого угодно, и нет необходимости зацикливаться на этом.

Я думаю, что у нас очень хорошая команда, много игроков, которые могут сильно вырасти, которые провели отличный сезон и, возможно, ценят то, что у нас есть. Игроки, которые, возможно, станут великими звездами в будущем.

– Ты уже продлил контракт?

– Нет.

– А когда?

– Надеюсь, что скоро.

– Соглашения пока нет?

– Нет, мы с клубом общаемся, но у нас хорошие отношения.

– Только не делай как Мбаппе!

– Не буду, конечно. Надеюсь, и клуб так со мной не поступит. Я шучу. У нас с клубом хорошие отношения, то, что должно случиться, случится, – сказал полузащитник .

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