Модрич о Бензема: «Девятка» и «десятка» в одном, синергия таланта и силы, он заслуживает «Золотой мяч». Он заставил критиков замолчать и превратил их в своих поклонников»

оценил игру .

– Хотел бы напомнить, что еще 8-9 лет назад ты говорил, какое впечатление на тебя произвел Карим Бензема. Ты повторил это в интервью четыре года назад, так что это было довольно давно по сравнению с глобальным и локальным взрывом восхищения его игрой. Ты был прав! Заслужил ли Бензема ?

– Бензема – это Бензема! «Девятка» и «десятка» в одном, синергия таланта и силы, игривости и исполнительности. Один из величайших игроков, с которыми я играл. Конечно, он заслужил «Золотой мяч», потому что этот сезон для него отличный! Но уже давным-давно Карим, на мой взгляд, заслуживал «Золотой мяч». С первых тренировок я почувствовал, что он – «лучший игрок», с которым мне нравится играть.

Когда я узнал его получше, он стал мне еще дороже. Он добродушный, я рад, что теперь он полностью реализовался. Он заслужил все, что случилось с ним, давным-давно.

Когда его способности ставили под сомнение, он не сдавался, верил в себя и отвечал на критику талантом, трудом и борьбой. Он заставил замолчать всех критиков и превратил их в своих поклонников.

– Заметили, что у вас особые отношения?

– Мы поладили с первого дня. Взаимное уважение – это основа дружеских отношений. Вот уже десять лет мы разделяем одну судьбу в , – сказал полузащитник «Реала».