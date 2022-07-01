Сотрудники «Челси» рассказали о токсичной атмосфере на работе, которая могла привести к суициду главы клубного ТВ. «Синие» начали расследование

«Челси» начал расследование по поводу токсичной атмосферы в клубе, приведшей к суициду сотрудника.

Ранее New York Times опубликовал расследование о рабочей среде в лондонском клубе. Несколько бывших и действующих сотрудников отдела маркетинга «Челси» описали атмосферу на работе как токсичную, из-за которой 10 из 50 сотрудников отдела ушли с работы.

Кроме того, в январе бывший глава клубного телевидения «синих» Ричард Бигнелл совершил суицид. Доподлинно неизвестно, вызвана ли его смерть атмосферой в клубе, но в отчете коронера причиной смерти указано «отчаяние после потери работы».

Вскоре «Челси» объявил о независимом расследовании обстоятельств смерти Бигнелла и обвинений в токсичной атмосфере.

«Новые владельцы предприняли первые шаги, чтобы создать атмосферу, соответствующую нашим ценностям. Мы всем сердцем сочувствуем всей семье Ричарда.

Клуб назначил группу для независимого расследования ситуации, начавшейся при прошлых владельцах», – говорится в заявлении .