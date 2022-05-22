37-летний Нобоа остается в «Сочи». Его контракт автоматически продлен

продолжит играть за «Сочи».

«С Крисом автоматически продлевается контракт. Команда у нас состоит из всего штаба. Очень важно иметь крепкий тыл. Здесь мы едины», – сказал главный тренер южан .

37-летний эквадорец выступает за «Сочи» с 2019 года. Его статистику можно найти здесь.

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