37-летний Нобоа остается в «Сочи». Его контракт автоматически продлен

Кристиан Нобоа продолжит играть за «Сочи».
«С Крисом автоматически продлевается контракт. Команда у нас состоит из всего штаба. Очень важно иметь крепкий тыл. Здесь мы едины», – сказал главный тренер южан Владимир Федотов.
37-летний эквадорец выступает за «Сочи» с 2019 года. Его статистику можно найти здесь.
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Как доминировал «Сочи»: позиционно атаковал, создавал ширину и растаскивал середину. Нобоа – маэстро
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