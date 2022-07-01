Борис Ротенберг о решении ФИФА: «Это удар, но также и вызов для клубов. Мы должны делать одно дело – поднимать российский футбол»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о решении ФИФА и российском футболе.
Ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
– Как думаете повлияет ли история с разрешением ФИФА на «Сочи»?
– Это удар по нашему футболу. Командам, которые в большей степени укомплектованы иностранцами, придется искать российских игроков, но это также вызов для клубов.
Мы должны делать одно дело – поднимать российский футбол, – сказал Ротенберг.
Легионеры могут уезжать из РПЛ в любой момент. ФИФА продлила разрешение до 2023-го