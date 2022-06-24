ФИФА и УЕФА могут открыть спецсчета для российских клубов. Туда будут поступать и средства от международных трансферов («Матч ТВ»)

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ФИФА и УЕФА могут открыть специальные банковские счета ради российских команд.

По сведениям «Матч ТВ», такой вопрос прорабатывается в связи с затруднениями в части переводов денег клубам из России.

На спецсчета будут поступать в том числе средства от продажи и аренды футболистов в зарубежные клубы.

Команды смогут воспользоваться накопившимися ресурсами после снятия ряда ограничений, но возможен и вариант, при котором деньги будут доступны им сразу.

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