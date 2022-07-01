Защитник «Пари НН» Масоэро о том, как успокоил родных: «Сказал, что у России лучшая армия в Европе»

Аргентинский футболист успокоил родственников, назвав армию России лучшей в Европе.

– Как ты отреагировал на решения ФИФА, разрешающие легионерам в приостанавливать контракты с клубами?

– Начну с того, что мой идол – . И отлично помню, как он вышел из пула легенд из-за действий Джанни Инфантино.

На мой взгляд, Марадона поступил правильно. Я не понимаю решений ФИФА. Считаю их нечестными. Футбол – это спорт, а не политика.

Если в целом сформулировать то, какой была моя реакция по последним решениям ФИФА, – то это все очень плохо. Все сразу начинают звонить тебе: «Привет, куда хочешь перейти? Хочешь уехать из России?»

В один момент моя семья действительно напугалась. Они сказали: «Возвращайся домой, давай лучше будешь играть в Аргентине». Жизнь у футболиста в России идеальна – у меня нет никаких проблем.

Да, мы не можем игнорировать вещи, происходящие в мире, но в России люди живут счастливо. Поэтому попытался объяснить своей семье, что я в полной безопасности тут.

А касательно решений ФИФА – их просто не понимаю. Да, есть легионеры на Украине, где чемпионат приостановлен, но в России-то мы играем.

– Ты сказал, что твоя семья напугалась в один момент. Какими словами ты успокоил родных?

– Для начала объяснил, что нахожусь вдали от боевых действий. А потом сказал, что у России лучшая армия в Европе.

Конечно, первые две недели были трудными – мама очень часто звонила и спрашивала, все ли в порядке. А когда у меня были перелеты – сразу связывалась, как только наш самолет садился на землю.

Разумеется, поначалу они не могли понять, какова реальная ситуация здесь.

Но сейчас у нас все спокойно – мои родные счастливы, что я не уехал. Они знают, что я счастлив в России, – сказал защитник .