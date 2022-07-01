Хачатурянц о Fan ID: «Безответственно руководителям высказывать мнение, приводящее к бойкотированию закона. Президент подписал, точка»

Экс-президент РПЛ поделился мнением касательно введения Fan ID.
– Ваша личная точка зрения по поводу Fan ID? Это необходимо российскому футболу?
– Необходимо посмотреть, в каком виде это окончательно будет.
– То, что мы сейчас видим: поход в МФЦ, Госуслуги…
– Я пообещал на встрече с фанатами клубов, что сам пройду эту регистрацию в МФЦ.
– Вы же понимаете, как это будет сделано. Для вас это будет просто, а для человека, который приедет из другого города…
– Не просто. Я уже обыкновенный болельщик.
И, кстати, очень рад этому статусу, что я теперь так же, как и любой другой болельщик, пойду болеть за любимую команду. Свое мнение я скажу, когда пройду это в окончательном виде.
– Но пока есть вопросы, если честно. На чемпионате мира и чемпионате Европы, который был в Петербурге, у стадионов была возможность получить Fan ID.
– Было очень быстро и легко, я сам его получал в Петербурге.
– Мы все получали, это было очень просто. Сейчас – МФЦ, заявка, ожидание, в тех городах, где есть…
– Опять же, за это отвечают Минцифры и Минспорта. Давайте подождем окончательного продукта и не будем выносить мнение до того, как это начало работать.
– Видите, как получается: РФС и РПЛ не при чем, болельщиков тоже не особо спрашивают…
– А при чем здесь?
– Ну это потому что футбол. Это поход на футбол. Я прекрасно понимаю, о чем мы говорим, где мы живем. Для меня это неочевидно.
– Я просто считаю, что безответственно руководителям организаций высказывать точку зрения, которая может привести к бойкотированию официально признанного закона в стране.
Это закон, он принят. Президент страны подписал. Точка, – сказал Ашот Хачатурянц в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».