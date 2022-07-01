Глава «Самбо-70» Ренат Лайшев: «Как показывает жизнь: Путин – самый умный и великий политик современности. Круче нашего президента нет»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Про президента и журналистов были истории. По советским временам меня могли упаковать за них далеко и надолго.

Дело было в самом начале 2000-х. Однажды корреспондент «Коммерсанта» ко мне подошел и начал расспрашивать про президента. А я же правда гордился и горжусь, что Владимир Владимирович – самбист, дзюдоист. И меня журналист спрашивает, дескать, как же так получилось, что президент и самбист, и дзюдоист? В итоге его тянут то туда, то сюда. Может, было бы спокойнее, если б он не занимался борьбой? А я в ответ, мол, ну, может, и было бы. Нам бы тогда не пришлось его делить.

На следующий день выходит статья с заголовком : «Без Путина будет спокойнее». У меня холодный пот с висков потек! Думал, все, за мной уже выехали.

Потом еще была замечательная ситуация с одной очень известной журналисткой «МК». Был турнир городов-героев в Лужниках, Путин приехал, дети радовались очень. Журналистка эта поймала меня где-то в коридоре и спрашивает: «Ренат Алексеевич, ну здорово же для детей, что Путин приехал?» Я говорю, мол, ну конечно же, здорово.

А она продолжает: «А если б детям еще и мороженое бесплатно раздали, было бы хорошо?» Я в ответ – ну конечно! В итоге выходит статья в «Комсомолке» на следующее утро: «Ренат Лайшев: «Мороженое лучше, чем Путин». Подстава страшная!

За ней я потом прямо бегал — вокруг стола в кабинете. Она хохочет и убегает, а я за ней. Не всерьез это все, понятно, но все равно. Она-то просто прикололась, а для меня никакого прикола не было. Мало ли какой чиновник как на это посмотрит.

– Путин не вспоминал об этих заголовках, когда общались потом?

– Нет, в итоге ничего не случилось, конечно же. Мы только про хорошее говорили. Он приезжал в школу, открывал новый комплекс. Народу было очень много. Он для нас как родной. Мы ему благодарны, потому что импульс развития наших видов спорта во многом был дан им – настоящим спортивным президентом. А как показывает жизнь сегодня – еще и самым умным и великим политиком современности. Круче нашего президента нет.

Такого не было еще никогда, чтоб президент страны был настолько спортивным. Мастер спорта СССР – это о многом говорит, – сказал Лайшев.

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