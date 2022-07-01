«Путин в хоккей играет регулярно, у него нет недостатка в членах команды». Песков об отказе президента Финляндии играть с главой России

Дмитрий Песков ответил на высказывание президента Финляндии об отказе от хоккея с Путиным.

В 2012 году президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте приняли участие в хоккейном матче в Санкт-Петербурге.

«На самом деле, спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте.

Ну, теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – сказал пресс-секретарь российского президента.

Президент Финляндии о хоккее с Путиным: «Сейчас не сыграл бы». Они участвовали в матче в Петербурге в 2012-м