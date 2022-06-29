«Бавария» может купить лучшего бомбардира «Лилля» Дэвида, если Левандовски уйдет

Нападающий Джонатан Дэвид может перейти в «Баварию».

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб может подписать лучшего бомбардира , если Роберт Левандовски уйдет из команды. Сейчас ждет улучшенного предложения «Барселоны» по трансферу поляка.

Также в списке кандидатов на замену Левандовскому значится нападающий «Штутгарта» . Однако руководство «Баварии» не считает вариант с покупкой австрийца приоритетным.

В 38 матчах прошедшего сезона Лиги 1 Дэвид забил 15 голов. Статистику 22-летнего канадца можно найти здесь.