«Бавария» может купить лучшего бомбардира «Лилля» Дэвида, если Левандовски уйдет

Нападающий Джонатан Дэвид может перейти в «Баварию».
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб может подписать лучшего бомбардира «Лилля», если Роберт Левандовски уйдет из команды. Сейчас «Бавария» ждет улучшенного предложения «Барселоны» по трансферу поляка.
Также в списке кандидатов на замену Левандовскому значится нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич. Однако руководство «Баварии» не считает вариант с покупкой австрийца приоритетным.
В 38 матчах прошедшего сезона Лиги 1 Дэвид забил 15 голов. Статистику 22-летнего канадца можно найти здесь.