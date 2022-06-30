«Милан» сыграет с «Барселоной» за Кубок Гампера после отказа «Ромы» (RAC 1)

Стало известно, какой клуб примет участие в матче против «Барселоны» за Кубок Гампера.
Как передает Diario Sport со ссылкой на радиостанцию RAC 1, 6 августа против «блауграны» сыграет «Милан». Стороны находятся на финальном этапе переговоров.
Чемпион Италии принял предложение каталонцев, сделанное после отказа «Ромы» от выполнения уже согласованных обязательств.
В последний раз «россонери» боролись за Кубок Гампера в 2010 году и уступили по пенальти.
«Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Гампера из-за давления со стороны президента «ПСЖ»